Lors de la cérémonie de célébration des anniversaires des relations entre le Vietnam et le Laos à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Une cérémonie marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977) a eu lieu le 31 août à Da Nang (Centre).

Cette cérémonie a été organisée par le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam.

L’événement a eu lieu en présence du Consul général du Laos à Da Nang, Souphanh Hadaoheuang, de représentants de plusieurs agences et de missions diplomatiques implantées dans la plus grande ville du Centre, ainsi que de nombreux étudiants et cadres lao.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, a souligné que 2022 était l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos avec de nombreux événements illustrant la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, la deux États et les deux peuples.

Jusqu'à présent, Da Nang a signé près de 40 protocoles d'accord avec des localités du Laos pour renforcer l'échange de délégations entre les deux parties, favoriser la coopération en matière de commerce, d’agriculture, de santé, d'éducation, de culture, et notamment, de développement des ressources humaines, a-t-il indiqué.

Au cours de la période 2018-2022, Da Nang a consacré près de 116 milliards de dongs pour soutenir les provinces lao d’Attapeu, Champassak, Sékong, Saravane et Savannakhet dans la mise en œuvre de nombreux programmes de coopération concernant la construction d'écoles et de centres d'enseignement de la langue vietnamienne, l’envoi d’enseignants de la langue vietnamienne, l’octroi de bourses à des étudiants lao, l’accueil de fonctionnaires lao pour des formations à Da Nang, le soutien à la planification du développement socio-économique…, a-t-il ajouté.

Da Nang a accueilli de nombreuses délégations de haut niveau du Parti, de l'État et de localités du Laos. De même, de nombreuses délégations de Da Nang se sont rendues au Laos. Au début juillet dernier, lors d’une visite de travail au Laos, une délégation de dirigeants de Da Nang a signé des protocoles d'accord avec les provinces de Savannakhet, Champassak, Sékong, Saravane et Attapeu promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation - formation, le développement socio-économique, le commerce et l’investissement pour la période 2023-2027, a poursuivi Nguyen Van Quang.

De son côté, le consul général du Laos à Da Nang, Souphanh Hadaoheuang, a déclaré que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays se consolidaient et se renforçaient de plus en plus. Il a estimé que l'échange régulier de visites de haut niveau avait intensifié la confiance stratégique mutuelle, ajoutant que les relations dans la politique et la défense - sécurité continuaient d’être le pilier et le facteur clé du renforcement des relations spéciales et de la coopération intégrale Laos - Vietnam.

Pour l’heure, parmi les 54 pays et territoires investissant au Laos, le Vietnam est l'un des plus grands investisseurs. Les capitaux vietnamiens sont injectés notamment dans l'hydroélectricité, les minéraux, l'agriculture, les services, sans compter des projets visant à améliorer le niveau de vie des habitants locaux, tels que la construction d’écoles, d’hôpitaux, de systèmes d'irrigation, etc.

Chaque année, le gouvernement vietnamien accorde 1.100 bourses à des étudiants lao pour venir suivre des cursus au Vietnam. Pour l’heure, environ 3.100 étudiants lao font des études dans les provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre). Da Nang compte 299 étudiants lao.

A cette occasion, les dirigeants de la ville de Da Nang ont remis des satisfecit à 15 collectifs et deux personnes ayant d’importantes contributions au développement des relations d'amitié et de coopération entre Da Nang et les localités du Laos pendant la période 2018-2022.-VNA