Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang Nguyen Van Quang (droite) reçoit le nouvel ambassadeur de Singapour au Vietnam Raya Ratnam. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang Nguyen Van Quang a travaillé le 20 juillet avec le nouvel ambassadeur de Singapour au Vietnam Raya Ratnam.

Appréciant le développement et la beauté de cette ville du Centre ainsi que l'hospitalité des habitants locaux, l'ambassadeur Raya Ratnam a souligné les similitudes entre Singapour et Da Nang dans le développement des infrastructures, notamment celui de hautes technologies, et les orientations pour le développement des ressources humaines de haute qualité.

Pour sa part, Nguyen Van Quang a déclaré que Da Nang considérait Singapour comme un modèle de développement, espérant que davantage d'entreprises et d'investisseurs singapouriens viendront investir dans sa ville.

Le même jour, Nguyen Van Quang a reçu la nouvelle consule générale de Russie à Da Nang, Maria Mizonova.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Quang offre un cadeau à la nouvelle consule générale de Russie à Da Nang, Maria Mizonova. Photo: VNA

Cette dernière a exprimé son espoir que Da Nang et les localités russes favoriseront leurs relations à l'avenir. Elle s'est engagée à faire tout son possible pour renforcer la coopération entre Da Nang et la Russie dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'économie.

Nguyen Van Quang a déclaré que Da Nang attachait une grande importance au renforcement des relations Vietnam-Russie. Il a également appelé les investisseurs russes à investir dans les secteurs prioritaires de la ville. -VNA