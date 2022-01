Dà Nang (VNA) – Dà Nang n’imposera pas de distanciation sociale ni ne fermera la ville lors du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt), selon la vice-présidente du Comité populaire municipale Ngô Thi Kim Yên.

Vue aérienne de la ville de Dà Nang. Photo : VNA

Lors d’une réunion du comité de pilotage municipal pour la prévention et le contrôle du Covid-19 le 17 janvier, elle a déclaré que Dà Nang n’appliquera aucune restriction de voyage mais maintiendra le fonctionnement des supermarchés et des marchés traditionnels, tout en s’efforçant d’assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité et la fluidité du trafic pendant les vacances.

L’affirmation a été faite au milieu de rumeurs sur la fermeture de la ville et la distanciation sociale lors de la plus grande fête annuelle traditionnelle des Vietnamiens.

La responsable a déclaré que bien que le nombre d’infections au Covid-19 dans la ville augmente, sa réponse est efficace avec un faible nombre de décès et un bon contrôle de l’épidémie. Pendant ce temps, la ville administre les doses de rappel des vaccins pour les habitants comme prévu.

Elle a demandé aux localités de la ville de renforcer la protection des marchés et des installations médicales l’épidémie, tout en conseillant aux habitants de mettre en œuvre le message 5K (sigles vietnamiens de port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale).

Ngô Thi Kim Yên a demandé au Département de la santé de la ville de Dà Nang de se préparer à une éventuelle augmentation des contaminations afin d’éviter toute surcharge.

Le 17 janvier, la plus grande ville du Centre a enregistré 924 nouveaux cas de Covid-19, dont 590 dans la communauté. Elle a fourni un traitement à 2.087 patients, dont 22, en majorité des personnes âgées, souffrant de problèmes de santé sous-jacents. – VNA