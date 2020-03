Les délégués sont informés du travail de préparatifs du 36e sommet de l' ASEAN et du sommet commémoratif ASEAN- Nouvelle-Zélande . Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Une délégation des pays de l'ASEAN, de la Nouvelle-Zélande et du Comité national de l'ASEAN 2020 a examiné le 5 mars le travail de préparatifs du 36e sommet de l'ASEAN et du sommet commémoratif ASEAN-Nouvelle-Zélande qui auront lieu en avril prochain dans la ville centrale de Da Nang.



La délégation comprenait 80 représentants des États membres de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande et quelques 150 membres des sous-comités du Comité national de l'ASEAN 2020.



Des représentants des sous-comités du Comité national de l'ASEAN 2020 ont informé la délégation des préparatifs du Vietnam tels que la réception, la logistique, la sécurité et les soins de santé.



Un représentant du Centre de contrôle et de prévention des épidémies (CDC) de la ville a présenté les préparatifs pour la prévention et la lutte contre l’épidémie du COVID-19 afin d'assurer la sécurité des délégués participants aux sommets à l'aéroport international de Da Nang, aux hôtels et aux lieux de réunion.



La délégation a hautement apprécié la préparation minutieuse de Da Nang pour les sommets.



Selon l’agenda, la délégation visite les 5 et 6 mars des lieux d'organisation des événements des sommets tels que des hôtels, le Centre international des médias et l'aéroport international de Da Nang. -VNA