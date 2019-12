Grâce aux réformes administratives, les habitants de Dà Nang économisent un temps précieux dans leur règlement de procédures administratives.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang (VNA) - Depuis septembre 2019, les habitants de Dà Nang peuvent effectuer leurs démarches administratives en ligne.



Le Comité populaire de la ville de Dà Nang en partenariat avec la Compagnie générale VNPost et la poste de Dà Nang, ont déployé le 30 août le projet à titre d'essai du transfert des tâches concernant les procédures administratives. En effet, ces dernières seront prises en charge par la poste.



Ce projet à titre d’essai met l’accent sur la disposition des employés de poste participant à ce dernier de recevoir par mail les dossiers administratifs des habitants et de les renvoyer aux organes concernés.



Grâce à cette approche, les habitants n’auront plus besoin de se déplacer directement afin de régler leurs procédures administratives. Les démarches se font en ligne et les dossiers sont ensuite envoyés électroniquement aux postiers qui prennent le relai.



Selon les résultats des indices de réforme administrative de 2018 (PAR Index 2018) du ministère de l'Intérieur, la ville de Dà Nang se classe au 4e rang avec un total de 83,7 points, après la province de Quang Ninh (89,6 points), la ville de Hanoï (83,98 points) et la province de Dông Thap (83,71 points). Après cinq années consécutives à la tête du classement, Dà Nang a reculé au 4e rang en 2017 et 2018.



Située au Centre du Vietnam, la ville de Dà Nang possède une superficie de 1.256,53 km² comprenant six arrondissements (Hai Châu, Thanh Khê, Liên Chiêu, Ngu Hành Son, Son Trà et Cam Lê) et deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoàng Sa. La ville compte une population de plus d’un million de personnes.



Dà Nang est également connue comme une ville agréable à vivre en raison de sa tranquillité et de sa propreté. Elle a toujours su garder le rang le plus élevé en termes de développement économique. Dà Nang maintient également une bonne sécurité, avec peu de mendiants, toxicomanes, et un trafic routier plutôt fluide.



Grâce à cette réforme administrative, les habitants de Dà Nang économisent ainsi un temps précieux dans leur règlement de procédures administratives. -CVN/VNA