Hanoi (VNA) - À l’occasion du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du Travail (1er mai), différentes activités culturelles, artistiques et sportives auront lieu à Da Nang.

Le Bai Choi attire les touristes. Photo : VOV

Le 27 avril, le musée des Beaux-arts de Danang va inaugurer une exposition intitulée “Convergence de couleurs” qui durera jusqu’au 20 mai.



Le 28 avril sera marqué par la remise des prix littéraires et artistiques de la ville pour la période 2015-2020 au théâtre Trung Vuong, et par l’inauguration de la rue touristique An Thuong.



