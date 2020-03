Da Nang (VNA) - La ville centrale de Da Nang se concentre sur le développement de logements sociaux afin de répondre à la demande croissante de sa population.

Da Nang a investi dans la construction de plus de 13.000 logements sociaux. Photo : VNA

Jusqu'à présent, la ville a investi dans la construction de plus de 13.000 logements sociaux. Son programme vise 20.000 autres logements d'ici 2030.



À cette fin, Da Nang appelle à davantage d'investissements dans ce domaine. En novembre de l'année dernière, le Service municipal de la Construction a signé un accord sur le développement de logements sociaux avec la société Korea Land and Housing Corporation de la République de Corée.



Forte de son expérience et de sa capacité, la société sud-coréenne devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la ville.



Créée en 2009 en tant qu'entreprise d'État du gouvernement de la République de Corée, la société a construit 2,76 millions d'appartements, dont 1,12 million de logements sociaux, et mène à bien un certain nombre de projets de développement urbain intelligent et de reconstruction urbaine.- VNA