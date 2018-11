Hanoi, 28 novembre (VNA) - Le deuxième Festival des herbes roses de Lang Biang a lieu dans la région entourant le lac Dankia-Suoi Vang dans le district de Lac Duong, ville de Da Lat.

Photo: NDEL



Jusqu'au 2 décembre, des espaces romantiques sont mis en place sur la colline d'herbes roses au pied de la montagne Lang Biang, afin que les touristes puissent s'y rendre.



Il y a aussi des stands présentant des produits typiques de Da Lat et une exposition de photos sur le thème «Lang Biang quand le printemps arrive».



De plus, le festival propose des courses de chevaux sans selles, qui est un sport traditionnel des K'Ho de la ville.



Hoang Ngoc Quynh, la ville de Hai Phong, a déclaré que c'était la première fois que sa famille visitait le plateau de Lang Biang à la saison des herbes roses. Elle a confié qu'elle se sentait impatiente de se rendre à Da Lat pendant le festival et qu'elle espérait de belles photos sur cette colline d'herbes roses.



Nguyen Ngoc Thao et ses amis de la province de Hai Duong ont annoncé qu'ils avaient planifié leur voyage il y a plusieurs mois. Elle a confié qu'elle était impressionnée par l'espace romantique, l'atmosphère pure et les charmants brins d'herbes roses.



Selon Cil Poh, vice-président du Comité populaire du district de Lac Duong, ce festival vise à promouvoir le potentiel touristique du district et l’identité culturelle des groupes ethniques du plateau de Lang Biang auprès des visiteurs nationaux et étrangers. - CPV/VNA