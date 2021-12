Les réseaux sociaux sont un bon outil pour vulgariser l'information et connecter le Parti, l'État et le peuple. Photo : VNA

Hanoï, 21 décembre (VNA) - A côté de ses avantages, l'essor des réseaux sociaux a amené de nombreux défis en termes de cybersécurité au Vietnam.

Les réseaux sociaux, avec leur avantage d'accès rapide et large pour tous, sont un bon outil pour vulgariser l'information et connecter le Parti, l'État et le peuple.

Dans le même temps, la diffusion rapide d'informations non vérifiées créées par les utilisateurs a un grand effet sur la psychologie des habitants.

Les statistiques de l'organisation britannique We Are Social ont montré qu'au début de 2021, 70% de la population vietnamienne utilisaient Internet avec une durée moyenne de six heures par jour. Les réseaux sociaux populaires dans le pays incluent Facebook, Zalo, Tiktok et Youtube.

70% de la population vietnamienne utilisent Internet avec une durée moyenne de six heures par jour. Photo : VNA

Selon le directeur adjoint et rédacteur en chef adjoint de la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam, Nguyen Hoai Anh, le réseau social est un environnement et un espace idéal pour les forces hostiles et des éléments de sabotage pour mener des actes illégaux qui menacent la sécurité nationale comme la diffusion d'informations erronées pour provoquer un effet de foule à des fins économiques, politiques, militaires et diplomatiques, prôner des idéologies opposées et des doctrines religieuses extrêmes pour provoquer l'instabilité politique et lancer des cyberattaques pour voler des informations sur des secrets d'État.

Internet et les réseaux sociaux ont été continuellement abusés par des forces hostiles pour saboter le Parti, l'État et la cause révolutionnaire du peuple vietnamien, a-t-il souligné.

L’Autorité de la cybersécurité du ministère de la Sécurité publique a signalé qu'au cours de la dernière décennie, des forces hostiles et des éléments malveillants ont utilisé 8.784 sites Web et blogs avec des noms de domaine étrangers, ainsi que 381 sites Web et blogs avec des noms de domaine nationaux pour vulgariser des informations erronées et toxiques.

Le professeur associé-docteur, le général de corps d’armée Nguyen Van Thanh, vice-président du Conseil théorique du Comité central du Parti, qui est l'ancien vice-ministre de la Sécurité publique, a déclaré que les criminels de la technologie ont utilisé le cyberespace pour attaquer et perturber le système d'infrastructure des technologies de l'information et les opérations des organisations, des agences et des individus.

Ils ont ciblé les systèmes d'exploitation des routes, du transport aérien, de l'approvisionnement en électricité et en eau et de l'agriculture de haute technologie, ainsi que des aéroports, des gares routières et ferroviaires, des ports, du Trésor et des banques, a-t-il déclaré, soulignant que les lacunes de sécurité ont posé une tâche urgente pour assurer la sécurité des informations sur les réseaux sociaux au Vietnam.

Le Parti et l'État ont toujours affirmé que la cybersécurité est un élément indispensable de la sécurité nationale, dont l'inviolabilité de la souveraineté nationale dans le cyberespace, garantissant que toutes les informations et activités dans le cyberespace ne sont pas préjudiciables à la stabilité et au développement durable de la régime et l'État du Vietnam ainsi que l'indépendance nationale, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale, et la sécurité et l'ordre sociaux au Vietnam.- VNA