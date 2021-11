Photo d'illustration : vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le marché vietnamien de la cybersécurité était auparavant le terrain quasi exclusif des entreprises étrangères, mais maintenant ce « terrain de jeu » est assez équilibré et présente même un avantage en faveur des entreprises vietnamiennes.

Selon le Département de la sécurité de l'information du ministère de l'Information et de la Communication, si en 2015 le taux de produits vietnamiens de cybersécurité ne représentait que 5%, il a atteint 91 % en 2020. De plus, le ratio des ventes de produits des entreprises vietnamiennes sur celles de produits étrangers est passé de 18% (en 2015) à 45% (en 2020) et devrait être supérieur à 50% cette année.

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a souligné que l'objectif est que le Vietnam devienne une puissance en matière de cybersécurité et soit capable d’exporter des produits et services de sécurité de l’information vers d’autres pays.

Le Vietnam s’emploie à porter le taux de croissance des revenus des entreprises vietnamiennes dans ce secteur à 35-45%/an d’ici 2025. En outre, la valeur du marché devrait s’élever à plus de 500 millions de dollars et le Vietnam figurerait parmi les 30 premiers pays au monde en termes d’Indice mondial de cybersécurité (Global Cybersecurity Index - GCI) et dans le groupe des trois premiers pays de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).

Les données du ministère de l'Information et de la Communication montrent qu'actuellement, le taux d'investissement dans la sécurité de l'information au Vietnam est encore faible, représentant environ 5% de l'investissement total dans les technologies de l'information (alors que le taux moyen dans d'autres pays est de 15-20%). Le ministère de l'Information et de la Communication s’efforcera de le porter à environ 20 %.-VNA