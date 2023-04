Photo : VNA



Ce cursus est organisé par l'Université Cuu Long-UCL (Vietnam), l'Institut des technologies de l'information et de la communication - ITIC et le ministère lao de la Technologie et des Communications. Sa première promotion comprend 45 apprenants de l'intérieur et de l'extérieur de ce ministère lao.



Lors de la cérémonie d'inauguration, Luong Minh Cu, recteur de l'Université Cuu Long, a déclaré qu'afin de répondre aux besoins d'apprendre le vietnamien et de faciliter l'apprentissage de cette langue, son université et l'ITIC avaient mis en place fin 2022 le Centre d'amitié UCL – ITIC pour l'enseignement du vietnamien.

L'ouverture de ce premier cursus de vietnamien dans ce centre créera des conditions favorables aux apprenants désireux de suivre la première moitié de la promotion au Laos, et la seconde au Vietnam, au lieu de faire des études seulement au Vietnam, a-t-il estimé.



Selon le vice-ministre lao de la Technologie et des Communications, Santisuk Simmalavong, la formation en langue vietnamienne au centre est une initiative permettant aux étudiants d'avoir accès aux connaissances scientifiques et technologiques du Vietnam. Il a souhaité voir les cours de formation en langue vietnamienne se développer plus largement pour répondre aux besoins actuels du Laos.-VNA