Le général de division Elfre Perez Zaldivar, commandant du département de la logistique du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires. Photo: VNA

La Havane (VNA) - Le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires (MINFAR) a récemment organisé une cérémonie à La Havane pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (APV).

L'événement, présidé par le ministre Leopoldo Cintra Frias et l'ambassadeur vietnamien Nguyen Trung Thanh, a réuni plus de 700 invités, dont des responsables du Parti communiste de Cuba, du gouvernement, du MINFAR et du ministère de l'Intérieur du pays, ainsi que des représentants de certaines missions diplomatiques et de défense.

Dans son discours, le général de division Elfre Perez Zaldivar, commandant du département de la logistique du MINFAR, a déclaré que l'APV était une preuve pour le fait que dans la guerre, la chose la plus importante n'était pas les armes puissantes ou la haute technologie, c'était l'homme avec la volonté de combat et la confiance en la victoire pour la souveraineté nationale.

Durant les trois décennies depuis sa création le 22 décembre 1944, l’APV, de concert avec le peuple, a effectué deux résistances et vaincu trois des armées les plus puissantes du monde pour libérer la nation.

Le colonel Ta Van Phang, chef du bureau des attachés de défense vietnamiens à Cuba, a indiqué que chaque soldat et chaque habitant du Vietnam reconnaissait pour toujours la déclaration du feu dirigeant cubain Fidel Castro Ruz: "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang."

Dans toutes les circonstances difficiles, le Vietnam se tiendra toujours fermement aux côtés de Cuba pour défendre la souveraineté, l'indépendance, la paix et le socialisme, a-t-il ajouté.

Auparavant, le commandant de l'Armée de l'air et de la défense aérienne de Cuba, le général de brigade, Pedro Mendiondo Gomez, et l'ambassadeur Nguyen Trung Thanh sont allés fleurir le Mémorial du Président Ho Chi Minh à La Havane.-VNA