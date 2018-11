La Havane (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, le général de corps d’armée Luong Cuong a été reçu le 28 novembre à La Havane par le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain, Raul Castro.

C’est la dernière activité lors d’une visite du 25 au 28 novembre d’une délégation du ministère vietnamien de la Défense à Cuba sur invitation du ministère des forces armées révolutionnaires de Cuba.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des pas de développement des relations d’amitié entre les deux nations, les deux Partis, les deux gouvernements et les deux forces armées.

Auparavant, une cérémonie d’accueil officielle de la délégation vietnamienne avait été organisée, sous l’égide du général de corps d’armée Alvaro Lopez Miera, premier vice-ministre et le chef d’état-major général des forces armées révolutionnaires de Cuba.

Alvaro Lopez Miera et Luong Cuong se sont entretenus pour discuter de la coopération bilatérale en matière de défense et d'autres questions d'intérêt commun.



Lors d’une interview accordée à la presse cubaine, Luong Cuong a déclaré que les deux parties avaient la responsabilité de continuer à consolider la solidarité et la confiance entre les deux pays, en particulier les relations dans la défense - un domaine clé de la coopération bilatérale.



Pendant son séjour à Cuba, la délégation vietnamienne est allée fleurir le Mémorial de Ho Chi Minh à La Havane, a visité certains établissements militaires de Cuba. La délégation vietnamienne a aussi rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam. -VNA