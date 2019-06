Cuba souhaite décourvir l'expérience de la réforme judiciaire du Vietnam. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê, a reçu 14 juin Homero Acosta Álvarez, secrétaire du Conseil d'État et député de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, qui a exprimé le souhait de découvrir l’expérience de la réforme judidiciaire du Vietnam.

Homero Acosta Álvarez a exprimé son plaisir de revoir Hô Chi Minh-Ville, la force motrice économique du Vietnam dans le processus de Doi moi (Renouveau).

Il a également informé la présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville des réalisations importantes de Cuba dans le domaine de la réforme judiciaire, notamment l’édification d’une nouvelle constitution qui avait recueilli un large consensus parmi le peuple cubain lors du récent référendum constitutionnel.

Il a affirmé que Cuba souhaitait tirer parti de l’expérience vietnamienne pour réviser la Constitution et renforcer l’autonomie financière et la prise de décisions des autorités locales à travers le modèle du Conseil populaire provincial.

De son côté, la présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a remercié Cuba pour son soutien et ses contributions à la cause révolutionnaire ainsi qu’à la construction et au développement national, soulignant que les bonnes relations bilatérales avaient été renforcées à travers diverses visites des hauts dirigeants des deux pays, ainsi que des activités significatives. -VNA