Tout a été balayé par les crues. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – A la nouvelle des pluies de grande ampleur qui ont provoqué des crues gigantesques ces derniers jours dans des provinces montagneuses au Nord, le président laotien Bounnhang Vorachith et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith ont adressé des messages de sympathie au président Tran Dai Quang et au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Les dirigeants laotiens ont dit dans leur message : « Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple laotiens, nous présentons notre sympathie sincère et nos condoléances les plus attristées au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens, notamment les habitants et les autorités des localités touchées par les crues. Nous avons la conviction que sous la direction et l’attention particulière du Parti et du gouvernement vietnamiens du ressort tant central que local, le peuple vietnamien surmontera les difficultés et reprendra bientôt une vie normale. »



Les pluies torrentielles ont causé des crues gigantesques ces derniers jours dans des provinces montagneuses du Nord où au moins 22 personnes ont péri, 12 sont portées disparues et 26 blessées.

Selon le récent bilan du Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, les pluies diluviennes et les crues ont fait 11 morts, 6 disparus à Yen Bai; 4 morts, 2 disparus à Son La; 3 morts, 1 disparu à Phu Tho; deux morts, trois disparus à Thanh Hoa, deux morts à Lao Cai et à Hoa Binh. -VNA

Quelques 10.370 maisons ont été endommagées, dont 230 complètement détruites. 6.450 bovins et 106.000 volailles ont été tués, 5.670 hectares de fermes aquacoles et 114. 810 hectares de riz et de cultures maraîchères inondés.