Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La mission diplomatique des Etats-Unis au Vietnam a adressé le 19 octobre ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens face aux grandes pertes de la Division économique de la défense 337 de la zone militaire 4 dans la province de Quang Tri, aux décès de soldats et de cadres lors de leur mission de sauvetage dans la province de Thua Thien - Hue, ainsi qu’aux morts des dizaines d'autres dans les crues et les glissements de terrain au Centre du Vietnam.



Dans le message, la mission a écrit :

Nous sommes prêts à aider le Vietnam à régler les conséquences causées par cette terrible crues et exprimons notre profonde sympathie à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. - VNA