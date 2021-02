Cérémonie de lancement des critères de nomination pour les Prix VinFuture ,le 3 février.

Hanoi (VNA) - Le 3 février, le fonds VinFuture a annoncé l’ensemble des critères de nomination pour les Prix VinFuture. Ses nominations devront profiter à des millions de personnes au cours des dix prochaines années.

Les candidatures au prix VinFuture sont ouvertes jusqu'au 7 juin 2021, à l'échelle mondiale. L'ensemble commun de critères a été élaboré et approuvé par un Conseil des Prix comprenant onze scientifiques internationaux prestigieux. Il y aura neuf prix principaux et 3 prix spéciaux VinFuture.

Ces prix récompenseront des avancées scientifiques et technologiques conformément aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies tels que l'éradication de la pauvreté et de la faim, l’amélioration de la santé et la qualité de vie, la création d’opportunités pour bénéficier d'une meilleure éducation, de l'eau propre, des énergies renouvelables, la réduction des inégalités ou encore les changements climatiques.



Ces candidatures devront montrer qu’elles peuvent avoir un impact sur des millions de personnes au cours des dix prochaines années à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une exigence fondamentale, cohérente avec la mission de "créer des changements positifs dans la vie quotidienne de millions de personnes sur Terre en promouvant la recherche scientifique et l'innovation technologique" que VinFuture expose.



Toutes les candidatures devront être approuvées par des organisations réputées (universités nationales, centres de recherche, académies des sciences et des technologies, associations scientifiques, des entreprises technologiques ou des incubateurs).



Le fonds et le prix VinFuture a été lancé le 20 décembre 2020 et sera organisé chaque année, c’est l'un des plus grands prix scientifiques et technologiques à l'échelle mondiale à ce jour, avec une valeur totale de 104,5 milliards de dôngs par an (soit 4,5 millions d'USD).



Il comprend un prix d’une valeur de 70 milliards de dôngs, équivalent à 3 millions d'USD, décerné à l'auteur d'une recherche révolutionnaire qui pourra rendre la vie humaine meilleure et développer un cadre de vie durable pour les générations futures. Trois prix spéciaux, d’une valeur chacun de 11,5 milliards de dôngs, soit 500.000 USD, seront décernés à des chercheurs ou inventeurs travaillant dans des pays en développement.



Les prix VinFuture seront sélectionnés par un Conseil du Prix indépendant comprenant 11 scientifiques et inventeurs internationaux prestigieux venant d'universités et d'instituts de recherche et de grandes entreprises technologiques dans le monde et ayant remporté un prix prestigieux (Nobel, Turing, Millenium Technology).



Le Conseil du prix a tenu sa première session plénière le 20 janvier 2021 et il a été convenu que des candidatures proviendront de tous les pays du monde.



Plus de 200 scientifiques renommés d'universités et d'instituts de recherche prestigieux dans plus de 20 pays représentant six continents ont manifesté leur intérêt envers ce prix. Il s’agit des États-Unis, du Canada de l’Angleterre, de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la France, de l’Espagne, de la Suisse, de l’Ukraine, de l’Australie, de l’Inde, du Kazakhstan, de Taiwan (Chine), de la République de Corée, de Hong Kong (Chine), d’Indonésie, d’Israël, du Japon, de Singapour, de la Chine, d’Algérie, du Ghana, de l’Afrique du Sud, du Niger et du Soudan. Il s’agit aussi de l’Université de Chicago, de Cornell, de Harvard, l’Institut de Technologie MIT ou encore de l’Université de Pennsylvanie.



La liste des lauréats du Prix VinFuture sera annoncée en décembre 2021 et la cérémonie officielle de remise des prix aura lieu au Vietnam en janvier 2022.-CVN/VNA