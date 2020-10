Hanoi (VNA) - Les réalisations marquantes obtenues par Bac Giang ces 5 dernières années sont le résultat d'un processus d'efforts incessants, d'innovation, de créativité de l’organisation du Parti, des autorités et de la population de la province de Bac Giang, contribuant à poser des bases solides pour que cette localité se développe fortement et intégralement dans les années à venir.

Photo: CPV

C’est ce qu’a souligné Nguyên Hoà Binh, membre du Comité central du Parti, président de la Cour populaire suprême du Vietnam, lors du 19e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Bac Giang pour le mandat 2020-2025.Pour atteindre les objectifs fixés pour le mandat 2020-2025, Bac Giang doit développer de manière synchrone l'industrie et l'agriculture, avec l'industrie identifiée comme moteur de la croissance et l'agriculture comme sa stabilité.Sur le plan industriel, il faut accorder la priorité et sélectionner des projets d'investissement de hautes technologies et à haute valeur ajoutée, attirer les grandes entreprises nationales, prendre des politiques et mesures pour promouvoir le développement des industries auxiliaires.Accélérer la mise en place des hautes technologies dans la production agricole et l'élevage pour créer des produits bien transformés et à haute valeur ajoutée, stimuler la plantation et la protection des forêts, développer l'économie forestière en association avec l’amélioration des moyens de subsistance des habitants locaux, et augmenter le taux de couverture forestière sont aussi des missions importantes.A cette occasion, 51 délégués ont été élus au nouveau comité exécutif pour le mandat 2020-2025.Duong Van Thai, secrétaire adjoint du Comité du Parti pour Bac Giang pour le mandat 2015-2020, a été élu secrétaire de ce comité pour le mandat 2020-2025. - CPV/VNA