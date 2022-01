A l'aéroport de Da Nang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a envoyé un document aux ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, des Transports et aux Comités populaires des villes et provinces du ressort central sur la création de conditions favorables aux personnes entrant au Vietnam à l'occasion du Têt du Tigre.

Le ministère de la Santé a demandé aux localités de guider les mesures de prévention et de contrôle des épidémies, notamment réaliser les déclarations médicales avant l'entrée au Vietnam et à l'arrivée au lieu de résidence ; limiter les contacts et déplacements ; informer le service médial s’il y a des symptômes tels que fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.

Le ministère a également demandé aux ministères et aux Comités populaires des villes et provinces de renforcer la surveillance des personnes entrant au Vietnam à leur résidence.

Lors de leur entrée au Vietnam, les gens doivent installer et utiliser l'application de déclaration médicale (PC-COVID) pour effectuer les déclarations médicales, conformément à la réglementation vietnamienne.



Pour les citoyens vietnamiens, les Vietnamiens d'outre-mer et leur proche (y compris les conjoints, les enfants) qui n'ont pas été vaccinés ou n'ont pas reçu suffisamment de doses du vaccin anti-COVID-19, la vaccination sera administrée.

Les personnes entrant au Vietnam doivent payer les frais de test, d'isolement médical, d'examen médical et d’autres dépenses connexes.

Le ministère de la Santé définit également les exigences en matière de prévention et de contrôle du COVID-19 pour des personnes vaccinées, des gens qui se sont rétablis du COVID-19 et ceux qui n'ont pas été vaccinés ou qui ont reçu une dose de vaccin. - VNA