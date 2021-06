Hanoï, 10 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé une décision établissant une zone de technologie de l'information (TI) centralisée dans la ville de à Cân Tho dans le delta du Mékong.La zone, couvrant près de 200.220 m² dans le quartier de Hung Thanh, attaché à l’arrondissement de Cai Rang, sera investie par le Fonds d'investissement pour le développement de Cân Tho.Les budgets central et local faciliteront l'investissement dans les infrastructures et la construction de la zone.Le président du comité populaire municipal est chargé de mettre en place une unité de gestion et d'élaboration des règlements de fonctionnement de la zone informatique. Le Comité populaire de Cân Tho est invité à travailler avec les agences concernées dans la mise en œuvre de la décision afin d'assurer un investissement, une construction et une gestion efficaces de la zone de technologie de l’information concentralisée de la ville conformément aux réglementations légales.- VNA