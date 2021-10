Le président du VINEU, Nguyen Viet Anh. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le 16 octobre, au siège de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a eu lieu la cérémonie de création du Vietnam Innovation Network in Europe (VINEU – Réseau d’Innovation du Vietnam en Europe).



L’événement a été organisé en présentiel et par visioconférence, réunissant des représentants du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, des ambassades du Vietnam aux Pays-Bas et en Finlande, de la Commission d’Etat des affaires des Vietnamiens d’outre-mer, ainsi que des spécialistes, des hommes d’affaires en Allemagne, en Australie, au Japon, en République de Corée...



Selon le docteur Nguyen Manh Hai, conseiller de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, la création du VINEU aidera à réunir des intellectuels, des scientifiques et des personnes de haute réputation académique et professionnelle, contribuant ainsi à diffuser largement des connaissances et des expériences dans le secteur scientifique et technologique, à promouvoir l'innovation et le développement socio-économique au Vietnam.



Selon Vu Quoc Huy, Directeur du Centre National d'Innovation (NIC), la création du VINEU est le fruit du travail entre son Centre et des ambassades du Vietnam, des experts et intellectuels de différents pays européens, dans le but de développer l’innovation au Vietnam.



De son côté, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Huy Dong, a évalué la création du VINEU comme un événement très significatif, marquant une nouvelle étape de développement de la communauté intellectuelle vietnamienne en Europe, contribuant aux activités d'innovation au Vietnam. Il a déclaré souhaiter que le VINEU élabore rapidement un plan de travail concret, pratique et conforme à sa vision, sa mission et ses valeurs fondamentales.



Le VINEU réunit des experts, intellectuels et jeunes vietnamiens qui souhaitent apporter de nouvelles technologies pour contribuer au développement du pays. En termes de vision à long terme, VINEU souhaite faire du Vietnam un pôle d'innovation mondial.-VNA