Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision sur la création du comité directeur des 13e Jeux scolaires de l'ASEAN en 2023 au Vietnam.Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, est nommé à la tête du comité de pilotage. Ses adjoints comprennent la vice-ministre de l'Éducation et de la Formation Ngo Thi Minh, le vice-ministre de la Sécurité publique, le lieutenant-général Luong Tam Quang, et la vice-présidente du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang, Ngo Thi Kim Yen.Les membres du comité de pilotage sont issus du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé, du ministère du Plan et de l'Investissement, du ministère de l'Information et des Communications, de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, de l'Association sportive des étudiants vietnamiens, l'Administration des sports du Vietnam, la Télévision vietnamienne et le ministère de l'Éducation et de la Formation.Le comité directeur est chargé d'assister le Premier ministre dans la direction et la gestion de la coordination entre le Comité populaire de Da Nang et les ministères et secteurs concernés dans la préparation et l'organisation des Jeux.Le responsable du comité de pilotage est chargé d'assigner des missions précises à ses membres, et d'édicter le règlement de fonctionnement du comité.Le ministère de l'Éducation et de la Formation, organe permanent du comité directeur, est chargé d'assurer les conditions de fonctionnement du comité et de prendre des décisions sur le calendrier et les sports des Jeux.Les 13e Jeux scolaires de l'ASEAN, prévus en août prochain à Da Nang, réuniront de jeunes sportifs de 11 pays d'Asie du Sud-Est. -VNA