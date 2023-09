L’éducation est l’un des domaines de coopération les plus importants entre le Vietnam et les États-Unis, les deux parties élaborant de nombreuses politiques visant à renforcer le partenariat bilatéral dans ce domaine, basées sur la vision commune selon laquelle l’éducation est le fondement du développement national.

Immédiatement après le séisme de magnitude 6,8 au Maroc, l'ambassade du Vietnam au Maroc a rapidement contacté les citoyens et la communauté vietnamienne dans ce pays pour saisir les informations, maintenir un contact étroit avec les autorités marocaines pour mettre à jour la situation et préparer des plans de soutien aux citoyens vietnamiens.

Un an après avoir participé aux cours d'alphabétisation, les femmes des ethnies Mông et Thai du district de Sông Ma, province de Son La (Nord) peuvent désormais écrire leur nom et lire les annonces du Comité populaire de la commune.