La délégation vietnamienne participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se composera de 43 membres dont 25 cadres, entraîneurs, experts et 18 sportifs.

L'un des événements les plus en vogue pour la communauté du design au Vietnam, la 5e Journée du design italien (Italian Design Day) se tient les 8 et 9 juillet.

L'émission sera diffusée en direct les samedis 10, 17 et 26 juillet 2021 sur Facebook et la chaîne Danang Fantasticity TikTok, et sur la page des fans de Helen's Recipes.