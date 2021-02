La cérémonie de réception de 20 milliards de dongs de Vingroup au service des essais cliniques du vaccin COVIVAC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a reçu samedi matin 20 milliards de dongs (près de 879.000 dollars) de Vingroup au service des essais cliniques du vaccin COVIVAC contre le COVID-19, produit par l'Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC, relevant du ministère de la Santé).

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré apprécier le soutien précieux de Vingroup, ainsi que d’autres entreprises, organisations et particuliers dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Il a également affirmé l'effet protecteur du COVIVAC. Outre le vaccin NANOGEN qui est en deuxième phase d’essai, le COVIVAC est considéré comme un vaccin candidat potentiel dans la réponse au COVID-19, a déclaré Nguyen Thanh Long.

Prochainement, le Vietnam effectuera des essais cliniques du troisième vaccin "Made in Vietnam" produit par VABIOTECH. Grâce à la production de vaccins, le Vietnam pourra être plus proactif pour assurer la sécurité sanitaire.

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long. Photo: VNA

Le programme de recherches sur le vaccin COVIVAC de l'IVAC est mis en oeuvre depuis mai 2020, sur la base de coopérations avec des universités, instituts d’études étrangers et des organisations internationales.

Les essais cliniques du vaccin COVIVAC devront commencer en mars prochain et seront achevés en octobre 2021.

Selon le directeur de l'IVAC, Duong Huu Thai, chaque dose du vaccin COVIVAC ne coûtera pas plus de 60.000 dongs et ses anticorps semblent résister aux variants identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. -VNA