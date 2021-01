Prélèvement de l'échantillon d'une employée du Centre national des conférences pour les tests de dépistage du COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Devant les récentes évolutions complexes de l’épidémie de COVID-19 dans le pays, le sous-comité de la santé du 13e Congrès national du Parti a commencé à effectuer des tests rapides de dépistage du coronavirus chez les reporters, agents de sécurité et autres personnes au service de l’événement.

Plus de 600 personnes ont été testées dans l’après-midi du 28 janvier et le prélèvement des échantillons doit s’achever vendredi 29 janvier. Les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie prises lors du 13e Congrès national ont été portées au niveau le plus élevé.

Avant l’ouverture du 13e Congrès national du Parti, les délégués, les invités et les reporters couvrant l’événement avaient été testés au coronavirus deux fois. Tous les résultats étaient négatifs. -VNA