Les entrants au Vietnam devront être testés trois fois (au lieu de deux fois, prévu dans les règlementations précédentes). Cette nouvelle mesure vise à renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie

Entre 2015 et 2020, Hô Chi Minh-Ville s’est considérablement concentrée sur la formation professionnelle afin de créer des ressources humaines qualifiées.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé de renforcer le secours et le règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.