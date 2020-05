Le 2e hôpital de campagne pour traiter les patients de COVID-19 à Quang Ninh.

Quang Ninh (VNA) - En réponse à la situation de la pandémie, le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a décidé de créer le 3e hôpital de campagne pour traiter les patients de COVID-19 à l'hôpital général de Ha Long (quartier de Hoanh Bo, ville de Ha Long) comprenant environ 350 lits.

Selon le directeur du Service de la santé Nguyen Trong Dien, la création de l'hôpital de campagne N ° 3 a été réalisée conformément au plan du ministère de la Santé, prévenant la situation de surcharge dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le troisième hôpital de campagne de la province de Quang Ninh est chargé du dépistage, de la réception, de l'isolement et du traitement des cas suspectés, des patients légers et modérés, des personnes isolées à l'extérieur des établissements médicaux (F1, F2, F3) et atteintes d’autres maladies nécessitant un traitement; du transport urgent des patients graves vers les unités appropriées pour le traitement si l'état du patient dépasse la capacité de l'unité.

Dans le même temps, l'hôpital a pour fonction d'assurer la logistique, la sécurité, l'ordre, la sûreté pour les patients et le personnel médical travaillant dans l'hôpital; de la mise en oeuvre de la formation et de l’entraînement ; de l’organisation des exercices pour le personnel hospitalier sur l’examen et le traitement médicaux, notamment la prévention et le contrôle du COVID-19

Actuellement, la province de Quang Ninh met en quarantaine et traite deux patients atteints de COVID-19 (patiente N ° 50 et patient N ° 149) à l'hôpital de campagne N ° 2 (situé dans la ville de Ha Long). Ces deux patients se sont rétablis le 16 avril, mais ont été testés à nouveau positifs au coronavirus.

Le 6 mai, la province de Ninh Binh (Nord) a reçu et mis en quarantaine concentrée 81 citoyens vietnamiens revenus de l'étranger.

Ces citoyens sont revenus au Vietnam par la frontière de l'aéroport de Van Don, province de Quang Ninh le même jour. Ils ont ensuite été ramenés à la zone de quarantaine concentrée du régiment 855, quartier de Ninh Son, ville de Ninh Binh.

Il s'agit de la troisième vague de réception des citoyens vietnamiens revenus de l’étranger du régiment 855 pour la mise en quarantaine concentrée. -VNA

Nguyễn Thị Hồng Minh source