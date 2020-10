Môi ngày môt qua trung est un projet caritatif au profit des personnes en difficulté et des plus vulnérables qui sont gravement affectés par la crise sanitaire. Une initiative de Khuât Thi Hai Oanh.

Les espaces de création artistique sont de plus en plus tendance à Hanoï. Lieux de rencontre et de mixité artistique et sociale, ces hubs dynamiques ont besoin du soutien des autorités pour s’épanouir.