Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le travail de lutte contre le Covid-19 à la Polyclinique de Binh Duong. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 26 juin dans mégapole du Sud, une réunion virtuelle avec les dirigeants de huit villes et provinces de la Zone économique clé du Sud (Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Bà Ria - Vung Tàu, Long An, Tây Ninh et Tiên Giang) sur des mesures de réponse à la crise sanitaire.

La situation épidémique critique à Hô Chi Minh-ville a provoqué des répercussions sérieuses sur les sept autres provinces, a constaté le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a demandé de mettre en place des mesures de réponse adaptées à la situation réelle dans chaque province pour atteindre le double objectif.

Photo : VNA



Tout le système politique doit redoubler d’efforts dans la lutte contre le Covid-19, prendre des mesures drastiques et efficaces dans ce combat et considérer la prévention épidémique comme une stratégie décisive et à long terme, a souligné le chef du gouvernement.

Il a demandé aux organes de chercher à régler les difficultés et relever les obstacles dans la production et les affaires en faveur des entreprises affectées par l’épidémie de Covid-19, de garantir la stabilité politique et d’assurer la sécurité du baccalauréat national.

La séance de travail entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les autorités de la province de Dông Nai. Photo: VNA



Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter la situation de développement socio-économique au premier semestre et la prévention et la lutte contre le coronavirus dans la province de Dong Nai. -VNA