Le séminaire en ligne sur le rôle des agences de défense de l'ASEAN dans la gestion frontalière. Photo: www.qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Le colonel Trân Nam Trung, chef d’état-major adjoint des forces des gardes-frontières du Vietnam, a exhorté l’armée des pays aséaniens à promouvoir leur coopération dans la lutte contre le Covid-19, notamment dans les zones frontalières.

S’exprimant lors d’un séminaire en ligne, organisé le 4 août par le ministère thailandais de la Défense, au nom de la délégation vietnamienne, le colonel Trân Nam Trung a déclaré que cet événement a permis aux agences de défense des pays de l'ASEAN d'échanger leurs expériences sur la gestion et la protection des frontières et la réponse à l'épidémie de Covid-19 dans les zones frontalières.

Dans le contexte des évolutions épidémiques complexes dans les zones frontalières, les gardes-frontières du Vietnam ont pour mission de collecter des informations et donner des conseils au gouvernement, au ministère de la Défense et aux localités pour prendre des mesures efficaces de prévention épidémique, a-t-il précisé.

Le colonel Trân Nam Trung. Photo: www.qdnd.vn

En outre, les gardes-frontières du Vietnam se sont étroitement coordonnés avec les agences compétentes des pays voisins et les autorités locales pour resserrer le contrôle des personnes, des biens et des véhicules traversant la frontière afin de garantir les exigences de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19.

A cette occasion, il a souligné la nécessité de la coopération internationale, du partage des expériences et des informations dans la lutte contre le coronavirus, notamment dans les zones frontalières.

Lors de ce séminaire, les participants ont discuté du rôle des organisations internationales dans la gestion des frontières ; de l'importance de la gestion des frontières de l'ASEAN et des mécanismes connexes ; le rôle des forces de protection des frontières dans le soutien à la sécurité des frontières dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19. -VNA