Hanoi (VNA) - Le Vietnam suspendra, après 0 h 00, le 29 février 2020 (heure locale), l'exemption de visa pour les citoyens sud-coréens, dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation des maladies causées par le SRAS-Co-19 (COVID-19).

Réunion de la Direction nationale de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 tenue le 28 février. Photo : VNA



Lors d'une réunion de la Direction nationale de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a déclaré que cette mesure temporaire vise à protéger la santé des habitants et à réduire l'impact de l'épidémie sur la situation socio-économique.



Il a déclaré qu'à partir de samedi, 29 février, tous les citoyens sud-coréens, à leur entrée au Vietnam, devront avoir le visa requis par les autorités nationales, tandis que les personnes qui viennent ou voyagent de République de Corée dans les 14 jours seront intégrées dans la quarantaine médicale.



Dans le cas des citoyens arrivant au Vietnam pour des raisons professionnelles, les entreprises ou organisations qui les embauchent doivent authentifier leurs informations et assumer les responsabilités liées à leur séjour dans le pays.



Lors de la réunion, le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a indiqué qu'au milieu de la chute des vols entre le Vietnam et la République de Corée, de nombreuses compagnies aériennes nationales envisageaient la suspension des services sur cet itinéraire.

D'autre part, la Direction a également décidé de mettre en quarantaine les citoyens de l'Iran et de l'Italie pendant 14 jours.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef de la Direction, a exhorté à renforcer les mesures préventives, afin de se préparer à une éventuelle contagion mondiale du SRAS-Co-19, alerté par l'Organisation mondiale de la santé. - VNA