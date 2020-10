Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a présenté des fournitures médicales, dont 325.000 masques médicaux d'une valeur de 20.000 dollars, au Myanmar dans le contexcte du COVID-19.Les fournitures médicales ont été remises à la partie birmanne par l'ambassadeur du Vietnam Ly Quoc Tuan à l'aéroport international de Yangon le 15 octobre.La partie birmane a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien opportun alors que le Myanmar fait face à une pénurie de fournitures médicales.Le 14 octobre, l'ambassadeur du Vietnam au Myanmar Chu Cong Phung, président de l'Association d'amitié Vietnam- Myanmar , a remis plus de 540,75 millions de dongs et 42 boîtes de fournitures médicales à l'ambassade du Myanmar au Vietnam.Hô Chi Minh-Ville, qui a mis en place une relation de jumelage avec la région de Yangon au Myanmar, a également présenté plus de 13.000 masques à la partie du Myanmar. - VNA