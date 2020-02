La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang (Photo: VNA)

Hanoi, 28 février (VNA) - Le Vietnam est prêt à continuer à coopérer étroitement avec la République de Corée dans la prévention, la lutte et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, a déclaré le 28 février la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.Concernant la décision de suspendre l'exemption unilatérale de visa pour les citoyens sud-coréens, la porte-parole a déclaré que la République de Corée avait levé le 23 février son alerte au plus haut niveau face au développement compliqué de la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19) dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsangbuk, et dans ce contexte, le gouvernement vietnamien a décidé de prendre la décision, à compter de 0 h 00 le 29 février.Il s'agit d'une mesure temporaire visant à lutter contre la maladie, à prévenir son apparition et sa propagation dans la communauté, garantissant ainsi la sécurité et la santé des peuples des deux pays, a souligné la porte-parole Le Thi Thu Hang, ajoutant que le Vietnam avait notifié la République de Corée à ce sujet. -VNA