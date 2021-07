Remise d'aides aux districts de Hoc Mon et Cu Chi. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour examiner le travail de prévention et de contrôle du COVID-19. Le 29 juillet, il a rendu visite et offert des cadeaux à des localités de la mégapole du Sud.



Le chef de l’État a remis aux districts de Hoc Mon et Cu Chi chacun 5 milliards de dongs et 5 ventilateurs en provenance d’aides de donateurs, pour aider les populations locales à surmonter les difficultés et à bien appliquer les réglementations sur la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le président Nguyen Xuan Phuc dans le district de Hoc Mon. Photo : VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé sa sympathie à la population de Ho Chi Minh-Ville, remercié et encouragé les personnes participant à la prévention et au contrôle de l'épidémie. Il a déclaré que Ho Chi Minh-Ville, en tant que la plus grande mégapole du Vietnam avec plus de 10 millions d'habitants, devrait promouvoir davantage l’esprit de « combattre l'épidémie comme combattre l'ennemi ».



Il a suggéré que les organes compétents de Ho Chi Minh-Ville renforcent le contrôle du respect de la distanciation sociale, s'assurent qu'il y a suffisamment de ventilateurs et d'oxygène pour fournir des soins d'urgence aux cas graves. Il a également accepté la proposition de la ville de continuer à appliquer la distanciation sociale.



Le président Nguyen Xuan Phuc (au milieu) dans la société par actions Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Photo : VNA



Dans la soirée du 29 juillet, le président Nguyen Xuan Phuc a visité la société par actions Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, qui est en train de mener des essais du vaccin Nano Covax contre le coronavirus. Selon les dirigeants de la société, actuellement, la troisième phase d'essais de ce vaccin est en cours et il n'y a aucun cas de réactions graves.