Vaccination contre le Covid-19 à Vientiane. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Laos n'avait enregistré qu'un seul nouveau cas de contamination au SARS-CoV-2 au cours des 24 dernières heures et il s'agissait d'un cas importé qui avait été immédiatement mis en quarantaine dès son entrée, a annoncé lundi 21 juin son ministère de la Santé.

Il s’agit de la deuxième fois que le Laos n'enregistre aucun cas de transmission communautaire, depuis la deuxième vague de Covid-19 qui se déclare il y a deux mois.

Le Laos accélère le processus de vaccination. Actuellement, plus de 1.000.000 personnes dans ce pays ont reçu la première injection et plus de 200.000 personnes, la deuxième.

À ce jour, le Laos a confirmé un total de 2.054 cas de Covid-19, dont 1.948 personnes guéries et 3 décès.

En Indonésie, face à l’augmentation de nouveaux cas, l’autorité a décidé de prendre des mesures de restriction de déplacement dans certaines régions de 14 jours depuis le 22 juin.

L'Indonésie a signalé le 20 juin 13.737 nouveaux cas, un record depuis le 30 janvier, portant le total à plus de 1,99 million de cas confirmés dont 54.600 décès. -VNA