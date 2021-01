Les habitants portent des masques pour prévenir la contamination du Covid -19. Photo : AFP/VNA

Tokyo (VNA) – Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne de l’Information (VNA) à Tokyo, la télévision japonaise NHK a rapporté que le gouvernement japonais projette de suspendre la délivrance du permis d'entrée pour les voyageurs d'affaires de 11 pays et territoires, y compris le Vietnam. Cela signifie que le Japon n'accordera pas de permis d'entrée à tous les étrangers.

Auparavant, le 28 décembre 2020, le Japon suspendait temporairement les permis d'entrée pour les citoyens étrangers qui ne vivent pas au Japon pour contrôler la pandémie de COVID-19, mais continuait d'accorder des permis à ceux qui y vennaient à des fins commerciales en provenance de 10 pays et territoires qui ont des accords bilatéraux, dont le Vietnam.

Lors d'une réunion avec le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et plusieurs autres hauts officiels du gouvernement japonais tenue le 12 janvier, les gouverneurs de Tokyo et de trois préfectures voisines de Saitama, Chiba et Kanagawa, ont demandé l’autorité centrale d’appliquer plus de mesures, y compris le resserrement des contrôles aux portes frontalières pour contrôler la pandémie de COVID-19 et empêcher de nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2 de pénétrer au Japon.-VNA