Hanoi, 12 janvier (VNA) - Le Vietnam a enregistré au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18h00 du 12 janvier cinq nouveau cas de nationalité vietnamienne importés de Covid-19 et mis en quarantaine à Thanh Hoa, Phu Yên (Centre) et Tây Ninh (Sud), a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19