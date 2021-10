Cérémonie de réception des dons du Guangxi. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Le 22 octobre, au pont Bac Luan II, à la porte-frontière internationale de Mong Cai (Vietnam) - Dongxing (Chine), des représentants de la ville de Mong Cai ont reçu des dons de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) au service de la réponse au COVID-19.



Ces dons donnés par la Région autonome Zhuang du Guangxi à des localités vietnamiennes comprennent 800.000 doses du vaccin Vero Cell de Sinopharm et de nombreuses fournitures médicales. La valeur totale s’élève à 62,55 millions de yuans (environ 9,7 millions de dollars).



Il s'agit de la plus grande expédition d'aide étrangère dans l'histoire du Guangxi, illustrant ses sentiments pour des localités vietnamiennes.



Les dons donnés cette fois seront principalement distribués dans des localités du Nord, notamment Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Ha Giang. Ce sont des provinces qui ont des frontières communes et des coopérations étroites avec le Guangxi. -VNA