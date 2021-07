Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Début juillet 2021, Viettel a mis en service une plateforme de gestion de la vaccination contre le COVID-19 pour soutenir la plus grande campagne de vaccination au Vietnam. Cette plateforme peut recevoir chaque jour des données et informations de 5 millions d'injections.



Auparavant, Viettel a lancé de nombreuses autres solutions technologiques pour soutenir la prévention et le contrôle de l’épidémie telles que Telehealth (télémédecine) ou Vietnam Health Declaration (déclaration de l’état de santé en ligne)... Viettel a également connecté près de 7.500 caméras de surveillance dans des zones mises en quarantaine dans de nombreuses villes et provinces du pays.



Au cours du premier semestre 2021, le groupe de l’industrie des télécommunications de l’Armée – Viettel a connu un chiffre d’affaires de 128.600 milliards de dongs, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de l’année dernière. Le bénéfice avant impôts a atteint 19.900 milliards de dongs, en hausse de 3,1% en variation annuelle.-VNA