Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Dans le contexte d'évolutions compliquées du COVID-19, Hô Chi Minh-Ville doit contrôler strictement les entrées et sorties, a-t-on appris lors d’une réunion virtuelle entre la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et les dirigeants de la mégapole du Sud, tenue le 5 juillet.

Les dirigeants du Comité populaire municipal ont affirmé leur volonté et leurs efforts afin d’assurer de bonnes conditions de vie à la population locale, en particulier des pauvres et personnes en difficulté. Dans les temps à venir, la ville va accélérer les efforts face au coronavirus, dont le renforcement de la gestion et de la supervision des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie dans les parcs industriels.

Réunion virtuelle entre la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et les dirigeants de la mégapole du Sud. Photo : VNA



Selon les participants, Ho Chi Minh-Ville doit travailler en toute urgence avec le ministère de la Santé et les localités voisines pour contrôler strictement les entrées et sorties, en veillant à ce que cela n'affecte pas la circulation des marchandises.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a demandé à Ho Chi Minh-Ville, au ministère de la Santé, aux autres organes compétents et aux localités de convenir d'urgence de mesures liées aux activités de déplacement des gens. Selon lui, il est également important d’accélérer le dépistage pour détecter rapidement les cas de contamination. -VNA