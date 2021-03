Hanoi (VNA) - Lors de la réunion du Comité de direction pour la prévention et le contrôle du Covid-19 de Hanoï tenue lundi après-midi 22 mars, le vice-président du Comité populaire municipal Chu Xuân Dung a décidé de permettre aux bars, karaokés et discothèques de reprendre leurs activités à partir de 00h00 mardi 23 mars, en respectant les règles sur la prévention et la lutte contre le coronavirus.



Hanoi permet la réouverture des bars, karaoké et discothèques. Photo: VNA

La ville a fermé tous les bars, karaokés et discothèques depuis le 1er février dans le cadre des efforts visant à contenir la résurgence du Covid-19.

Les autorités municipales ont également demandé à toutes les personnes arrivant aux bars, karaokés et discothèques de télécharger l’application de détection de contacts avec les infectés au COVID-19, Bluezone, et aux centres de de loisirs de respecter les règles sanitaires.

Les sections locales sont invitées à renforcer les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19, dont le «message 5K», tout en élaborant des programmes de développement économique.

La capitale a traversé 35 jours sans nouvelles infections locales. Quelques 3.870 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19. –VNA