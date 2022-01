Le Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville honore les organisations caritatives pour leurs contributions importantes dans la lutte contre le Covid-19. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Des représentants d’une centaine d’organisations et groupes caritatifs exemplaires dans la lutte contre le Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville ont participé à une rencontre organisée mercredi 19 janvier par le Comité du Front municipal de la Patrie.

La réunion visait à faire l’éloge des contributions importantes des organisations caritatives notamment dans la lutte contre la 4e vague de l’épidémie de Covid-19 dans la mégapole du Sud, a déclaré Tô Thi Bich Châu, présidente du Comité du Front municipal de la Patrie.

Cette 4e vague a affecté tous les aspects de la vie socio-économique de Hô Chi Minh-Ville. Dans cette situation, le soutien opportun et efficace des organisation caritatives a contribué à aider Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud à repousser l’épidémie, a-t-elle précisé.

Jusqu'à présent, le Comité du Front municipal de la Patrie a reçu des soutiens enthousiastes de localités, d'organisations, d'entreprises et de particuliers au pays et à l'étranger pour la prévention et le contrôle de l'épidémie d'une valeur totale de plus de 5.000 milliards de dôngs. En outre, les organisations caritatives ont soutenu environ 1.000 milliards de dôngs. Seules 100 organisations honorées ont contribué environ 600 milliards de dôngs. -VNA