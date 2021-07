16 autres villes et provinces du Sud appliqueront la distanciation sociale selon la directive No 16/CT-TTg. Photo: dantri

Hanoi (VNA) – Après Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté samedi 17 juillet d’étendre les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 selon la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre, et ce pendant 14 jours, à partir de 0h00 le 19 juillet, pour les 16 autres villes et provinces du Sud.

Ces localités du Sud concernent la ville de Cân Tho et les provinces de Binh Phuoc, Tây Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Tiên Giang, Long An, Vinh Long, Dông Thap, Bên Tre, Hâu Giang, An Giang, Bac Liêu, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau, Kiên Giang.

Photo d'illustration : VNA

Auparavant, Hô Chi Minh-Ville, les provinces de Binh Duong et Dông Nai appliquaient cette directive.

Ainsi, au total, 19 villes et provinces du Sud du Vietnam appliqueront la directive No 16 / CT-TTg.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’assurer la sécurité sociale, de prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des personnes, de ne laisser personne manquer de nourriture, de vêtements ou de produits de première nécessité dans les provinces et villes concernées.

D'autre part, il a également demandé de punir strictement les groupes et les individus qui violent les règles de prévention et de contrôle du COVID-19 et de superviser la mise en œuvre des mesures antiépidémiques.

Dans le contexte des difficultés causées par la pandémie, les habitants et les entreprises de tout le pays ont été invités à élever l'esprit de grande unité nationale, afin de relever ensemble les défis et d'assurer le bien-être social de la communauté.

Hô Chi Minh-Ville est actuellement la plus grande source de contagion du pays, avec 25.682 cas. D'autres localités du Sud ont également enregistré un nombre élevé de personnes infectées, parmi lesquelles les provinces de Binh Duong, Dong Nai et Dong Thap connaissent les pires épidémies. - VNA