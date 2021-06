Photo : ministère de la Santé

Hanoï (VNA) - Cinquante reporters et attachés de presse des bureaux de presse étrangers résidant au Vietnam viennent d'être vaccinés contre le COVID-19 à Hanoï, selon le ministère de la Santé.

Le programme de vaccination des correspondants étrangers au Vietnam est conjointement organisé par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé.

Avant l'injection, les reporters des bureaux de presse et les attachés de presse étrangers ont rempli une déclaration médicale, et ont suivi un examen de santé minutieuse sur la température corporelle, la tension artérielle, la déclaration d'antécédents médicaux, etc. avec des consultations des médecins.

Auparavant, dans le but d'assurer l'immunité collective pour ramener la vie à la normale, plus de 600 membres de missions diplomatiques étrangères et d'agences des Nations Unies et les membres de leur famille au Vietnam ont été vaccinés contre le COVID-19.

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, dans l'esprit humanitaire, le gouvernement vietnamien se soucie toujours des étrangers vivant, étudiant et travaillant au Vietnam afin qu'ils puissent vivre normalement et en toute sécurité, et recevoir des soins médicaux et des traitements intensifs si nécessaire.

Le Vietnam ne fait pas de discrimination dans le processus de soins de santé et de vaccination entre les citoyens vietnamiens et étrangers vivant, étudiant et travaillant dans le pays, a-t-elle souligné. Les ressortissants étrangers seront facilités pour la vaccination lorsque le Vietnam recevra plus de vaccins anti-COVID-19, afin de d'atteindre l'objectif de l'immunité communautaire et de repousser l'épidémie. -VNA