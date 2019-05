Les coureurs à la dernière étape. Photo: internet



An Giang (VNA) – La 24e édition de la course nationale de cyclisme vers la zone rurale - Coupe "Gao hat ngoc troi" - s’est achevée le 27 mai dans la ville de Long Xuyen, province d’An Giang (Sud).



Le tournoi a été organisé par la Fédération vietnamienne de cyclisme et moto sportive, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme d’An Giang, et le groupe Loc Troi, en commémoration du 129e anniversaire du Président Ho Chi Minh, du 131e anniversaire du président Ton Duc Thang et du mouvement "Tout le peuple s’entraîne physiquement suivant l’exemple de l’Oncle Hô".

Après dix étapes, Bilguunjargal Endenrbat de l’équipe japonaise "Bonne Chance Asia Cycle Academy" a endossé le maillot jaune; le Vietnamien Ha Kieu Tan Dai de l’équipe Nhua Binh Minh – Binh Duong s’est classé deuxième ; et le vietnamien Nguyen Tuan Vu de l’équipe Ho Chi Minh-Ville – MM Mega Maret, au troisième.

Le Vietnamien Nguyen Van Binh de l’équipe Ho Chi Minh-Ville – MM Mega Maret a remporté le maillot vert.

Par équipes, le premier prix est revenu à l’équipe japonaise Bonne Chance Asia Cycle Academy; le deuxième au groupe Loc Troi et le troisième à l’équipe Ynghua - Dong Nai.

La course, d’une longueur de 772 km, a eu lieu du 19 au 27 mai, en passant 13 villes et provinces du delta du Mékong. L’événement a réuni 71 cyclistes de 12 équipes vietnamiennes et d'une équipe japonaise.

Selon Nguyen Khanh Hiep, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette course visait à promouvoir le mouvement sportif, mais également à sélectionner des coureurs talentueux pour le pays.

A cette occasion, le groupe Loc Troi a organisé diverses activités communautaires telles que des colloques sur le développement agricole, la remise de 5 tonnes de riz à des personnes démunis et la remise des sacs à dos à des enfants pauvres. –VNA