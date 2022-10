Une classe intéressante avec des enseignants enthousiastes. Photo : Facebook de l’EF/CVN

Hanoï (VNA) - Depuis 5 ans, le cours de français du club "Espace francophone" (EF) de l'Université de langues et d'études internationales - Université nationale de Hanoï (ULEI-UNH) permet de développer la passion pour cette langue d'amour chez les jeunes vietnamiens.



Une classe intéressante avec des enseignants enthousiastes.



Ce cours fait partie d’un projet initié en 2016 par l’EF, un club de français qui réunit une cinquantaine d’étudiants. Il a pour but de transmettre des connaissances de base en français aux nouveaux étudiants, en les aidant à résoudre des problèmes tels que : “Je suis un étudiant de première année, et j'ai été vraiment choqué quand j'ai commencé à apprendre le français…”, “Je ne me souviens pas de ces conjugaisons de ces verbes déroutants…”, “Je ne peux même pas prononcer un mot français”... Le public cible du club est celui exposé au français pour la première fois, celui ayant beaucoup de difficultés dans l'apprentissage de cette nouvelle langue et celui qui a l'intérêt pour le français à Hanoï.

Cours gratuit pour des débutants

Ce cours à but non lucratif a généralement lieu chaque été, sur le campus de l’ULEI avec 10 séances en présentiel. Les personnes impliquées sont des professeurs, des anciens élèves et des étudiants du département, dotés des expériences professionnelles et du dévouement qui conditionnent des cours de qualité. Ici, les étudiants se familiarisent non seulement avec la grammaire française de base, mais découvrent également la culture française fascinante et interagissent avec les étudiants venant de différents pays francophones. La classe constitue aussi un espace d'échange entre les meilleurs professeurs et les étudiants du département de français et les étudiants entre eux. Le bagage cognitif que reçoivent les étudiants après ce cours d'été leur sera utile lorsqu'ils entreront dans l'année universitaire.



Renforcement de la communauté francophone

Leçon de prononciation d'un volontaire de l'IFI. Photo : Facebook de l’EF/CVN

Grâce au dévouement des membres du club, ce cours a reçu depuis 2016 des soutiens énormes des étudiants et des enseignants. Étant passionnés par la langue de Molière, les organisateurs du club ont réussi à éveiller l’intérêt pour le français chez les différentes générations d’étudiants.

Nguyên Thi Quynh, responsable de contenu du club, l’un des piliers du projet, a partagé : “Pour moi, diriger ce projet, c’est purement par passion. Comme vous le savez, il s’agit d’un cours entièrement gratuit qui accueille un nombre illimité de jeunes qui s’intéressent au français. En tant que jeunes de la communauté francophone, nous voulons diffuser cet enthousiasme à tous, en espérant un avenir radieux pour la communauté”.

Ngô Nguyên Viêt Trinh, membre du club français, a également déclaré qu’elle était très enthousiaste à l’idée de participer au projet : “Personnellement, j’ai trouvé ce cours très utile. Pour les nouveaux étudiants et ceux qui s’intéressent au français, occasion de les aider à apprécier davantage l’apprentissage du français. Quant à moi, cette classe me motive à apprendre à transmettre des connaissances aux gens, car j’ai toujours voulu être enseignante après avoir obtenu mon diplôme”.

Dao Thuy Trang, un membre de la classe d’été de 2021, a partagé : “Outre le personnel principal, il y a aussi des étudiants qui m’ont guidé avec enthousiasme pour corriger ma prononciation. En participant, vous pouvez à la fois développer vos compétences linguistiques, vos compétences en communication, et apprendre et interagir avec de nombreux nouveaux amis”.

On peut dire que les préoccupations et les rêves concernant l’avenir de chacun ainsi que l’avenir de la communauté francophone ont été en partie dépeints à travers ce projet très dévoué. Les jeunes du club peuvent à la fois montrer leur passion pour la communauté et se cultiver avec des expériences de travail intéressantes, notamment ici, l’enseignement du français. Dans l’avenir, avec l’expansion de l’intégration internationale et l’affirmation graduelle du français dans le monde, la voix des jeunes de la communauté francophone est une composante extrêmement importante qui a créé ce succès retentissant. - CVN/VNA