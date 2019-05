La finale Coupe du monde de billard de carom trois bandes 2019 à Hô CHi Minh-Ville dominée par des compétiteurs belges. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Coupe du monde de billard de carom trois bandes 2019 s'est terminée le 26 mai à Hô Chi Minh-Ville, après la finale dominée par des compétiteurs belges.

En finale, lundi 26 mai, le Belge Frederic Caudron (2e rang mondial) a battu son coéquipier belge Roland Forthomme au score de 40 à 19 pour remporter le titre de champion de ce tournoi. Il a ainsi reçu une prime de 16.000 euros et 80 points supplémentaires sur le classement de l’Union mondiale de billard (UMB).



Roland Forthomme s'est classé au 2e avec une prime de 10.000 euros et gagné 54 points. Le Belge Eddy Merckx (5e rang mondial) et l’Italien Marco Zanetti ont tous occupé la 3e place.

La Coupe du monde de billard de carom trois bandes 2019 a eu lieu du 20 au 26 mai à Hô Chi Minh-Ville avec plus de 149 sportifs de 18 pays et territoires de par le monde. L’équipe vietnamienne comprend 8 joueurs, dont Nguyên Quôc Nguyên (11e rang mondial), Trân Quyêt Chiên (3e rang mondial), Ma Minh Câm (23e rang mondial), Duong Anh Vu (31e rang mondial), Ngô Dinh Nai (14e rang mondial)…



C’est la 5e fois que Hô Chi Minh-Ville organise une manche de la Coupe du monde de billard de carom trois bandes, de l’Union mondiale de billard (UMB). –VNA