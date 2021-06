Hanoi (VNA) – Les joueuses vietnamiennes connaîssent désormais le nom de leurs adversaires sur la route vers la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022.

Les élèves de l’entraîneur Mai Duc Chung. Photo: VNA

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 qui s’est déroulé jeudi 24 juin à Kuala Lumpur, en Malaisie, a placé l’équipe féminine vietnamienne de football au groupe B avec le Tadjikistan, les Maldives et l’Afghanistan.



L’équipe de football féminin du Vietnam, tête de série numéro un du groupe, se positionne à la 33e place de la dernière édition du Classement mondial FIFA, alors que le Tadjikistan, les Maldives et l’Afghanistan occupent respectivement les 135e, 144e et 152e rangs.



Réparties en huit groupes avec quatre groupes de têtes de série, 28 équipes (quatre groupes de quatre et quatre groupes de trois) tenteront de décrocher leur billet pour le tour final.



Le Japon, championne en titre, ainsi que l’Australie, vice-championne et la Chine en troisième position et l’Inde, en tant que pays hôte, sont directement qualifiés pour la finale.



Le tournoi se déroulera en Inde du 20 janvier au 6 février 2022. – VNA