Photo : AFC

Hanoï (VNA)- L’équipe U20 Vietnam vise haut lors du match l'opposant à l’Iran cet après-midi, 7 mars, au lieu du match nul obtenu dans le cadre de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans (AFC U20 Asian Cup).C’est en ces termes que s’est exprimé son entraîneur en chef Hoang Anh Tuan.En effet, avec deux matchs gagnés (6 points absolus), le Vietnam a un grand avantage dans la compétition pour obtenir un billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans 2023. Ainsi, l’équipe nécessite un seul point de plus pour remporter la première place de la poule B. Pourtant, l'entraîneur Hoang Anh Tuan a insisté sur le fait que ses footballeurs ne voulaient pas un match nul car cela était risqué.Le Vietnam est logé dans la poule B avec l'Australie, l'Iran et le Qatar. L’U20 Vietnam a remporté deux victoires contre l’Australie, le 1er mars et le Qatar, le 4 mars avec des scores respectivement de 2-1 et 1-0. Ainsi, après deux victoires consécutives, le Vietnam occupe provisoirement la première place de la poule B.Avant le matche de cet après-midi, tous les joueurs vietnamiens U20 sont en pleine forme. Évaluant leur adversaire, l'entraîneur Hoang Anh Tuan a déclaré : "L'Iran U20 est l'équipe la plus forte de la poule B". Pendant ce temps, l'entraîneur de l'Iran s’est déclaré convaincu d’avoir trouvé la tactique pour vaincre le Vietnam.Les quatre meilleures équipes de la phase finale de l’ AFC U20 Asian Cup recevront des billets pour la Coupe du monde U20 prévue cette année en Indonésie. – VNA